"Челси" иска бразилско крило на "Реал"

Бразилският нападател на "Реал" Родриго може да премине в "Челси" през идното лято.

Лондонският клуб е започнал преговори с мадридчани за потенциален трансфер на крилото. Има даже вариант за неговото привличане в английската Висша лига през зимния трансферен прозорец.

24-годишният футболист е все по-недоволен от игровото време, което получава и ролята си на резерва под ръководството на старши треньора Шаби Алонсо.

От началото на настоящия сезон Родриго натрупа 359 минути в 13 мача, в които регистрира 2 асистенции. Освен това той беше титуляр само в 2 срещи.