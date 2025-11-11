ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджи...

"Челси" иска бразилско крило на "Реал"

Родриго влиза като резерва на сънародника си Винисиус. Снимка: Ройтерс

Бразилският нападател на "Реал" Родриго може да премине в "Челси" през идното лято.

Лондонският клуб е започнал преговори с мадридчани за потенциален трансфер на крилото. Има даже вариант за неговото привличане в английската Висша лига през зимния трансферен прозорец.

24-годишният футболист е все по-недоволен от игровото време, което получава и ролята си на резерва под ръководството на старши треньора Шаби Алонсо.

От началото на настоящия сезон Родриго натрупа 359 минути в 13 мача, в които регистрира 2 асистенции. Освен това той беше титуляр само в 2 срещи.

