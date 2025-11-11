ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас счупи рекорд за победи срещу играчи...

Гуардиола си тръгва от "Сити"?

2612
В неделя Пеп стана един от малцина треньори в света, които имат 1000 мача като наставници. СНИМКА: РОЙТЕРС

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола обмисля напускането на клуба след края на сезона, съобщава The Times.

Според информацията, в момента няма окончателно решение относно бъдещето му. Подчертава се, че Гуардиола и неговият екип са готови да помогнат на "Манчестър Сити" да намери наследник. Окончателното решение по този въпрос обаче ще бъде взето от клуба.

54-годишният мениджър е начело на "Манчестър Сити" от 2016 г. Настоящият му договор е до 2027 г. Под ръководството на Гуардиола отборът спечели титлата във Висшата лига шест пъти.

