Гуардиола си тръгва от "Сити"?

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола обмисля напускането на клуба след края на сезона, съобщава The Times.

Според информацията, в момента няма окончателно решение относно бъдещето му. Подчертава се, че Гуардиола и неговият екип са готови да помогнат на "Манчестър Сити" да намери наследник. Окончателното решение по този въпрос обаче ще бъде взето от клуба.

54-годишният мениджър е начело на "Манчестър Сити" от 2016 г. Настоящият му договор е до 2027 г. Под ръководството на Гуардиола отборът спечели титлата във Висшата лига шест пъти.