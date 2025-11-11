Меси: В ПСЖ не се наслаждавах на футбола

Аржентинската мегазвезда на американския "Интер Маями" Лионел Меси призна, че не се е чувствал добре в ПСЖ, където отиде от "Барселона" през 2021-а и остана 2 г

„Може да изглежда, че времето ми в Париж беше кошмар, но това не е вярно. Когато казвам, че не беше приятно, имам предвид, че не се наслаждавах на това, което правех, на това, което обичам да правя – да играя футбол, ежедневието, тренировките, мачовете, защото просто не се чувствах добре. Но, честно казано, това беше прекрасно преживяване за нашето семейство", сподели Меси.

С ПСЖ аржентинецът стана двукратен шампион на Франция и носител на суперкупата на страната. Нападателят изигра 75 мача за гранда с 32 гола и 35 асистенции.