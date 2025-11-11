ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас счупи рекорд за победи срещу играчи...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21694392 www.24chasa.bg

Меси: В ПСЖ не се наслаждавах на футбола

1916
Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Аржентинската мегазвезда на американския "Интер Маями" Лионел Меси призна, че не се е чувствал добре в ПСЖ, където отиде от "Барселона" през 2021-а и остана 2 г

„Може да изглежда, че времето ми в Париж беше кошмар, но това не е вярно. Когато казвам, че не беше приятно, имам предвид, че не се наслаждавах на това, което правех, на това, което обичам да правя – да играя футбол, ежедневието, тренировките, мачовете, защото просто не се чувствах добре. Но, честно казано, това беше прекрасно преживяване за нашето семейство", сподели Меси.

С ПСЖ аржентинецът стана двукратен шампион на Франция и носител на суперкупата на страната. Нападателят изигра 75 мача за гранда с 32 гола и 35 асистенции.

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)