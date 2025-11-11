Треньорът на "Марица": Предстои ни може би най-важният мач в последните години

Старши треньорът на волейболния ни шампион при жените "Марица" (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде пресконференция преди домакинството на хърватския "Динамо" (Загреб) в среща реванш от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

На брифинга в зала "Колодрума" присъстваха и състезателките Борислава Съйкова и Маргарита Гунчева.

"Марица" посреща хърватския първенец след категоричната победа с 3:0 в първия сблъсък в Загреб и преследва девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния клубен волейболен турнир на Стария континент.

Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на тима си и предупреди, че предстоящият двубой ще е по-труден в сравнение с мача в Загреб, като го определи като най-важния за тима в последните години.

"В първия мач свършихме много добра работа и след този резултат сме в добро настроение. Всеки знае колко важни са тези срещи за нас и сме напълно фокусирани върху двубоя. Мога да кажа, че сме готови. Със сигурност ще е по-трудно, отколкото в Загреб, защото това ще е последен шанс за тях. Ще направят всичко възможно, за да ни победят. Нашата цел е да не им дадем този шанс. Имам пълно доверие в своя отбор. Със сигурност съперникът ще може да играе по различен начин, защото в първия мач техният диагонал бе контузен и не взе участие.

Волейболът не е индивидуален спорт. Ние сме отбор. Може би това е най-важният ни мач в последните години, защото преди винаги бяхме в груповата фаза, а сега още не сме и се опитваме да влезем. Достатъчно силни сме, за да го направим", заяви Ершимшек.

Центърът Борислава Съйкова, която бе избрана за най-полезен играч в първия двубой между двата тима в хърватската столица, също бе на мнение, че все още нищо в сблъсъка не е решено.

„Признание е за свършената работа, че бях избрана за най-добър играч в първия двубой, но за мен най-важна е победата. Тя означава много повече. Сега трябва да излезем още по-фокусирани, защото те ще се опитат да дадат най-доброто от себе си и техният диагонал ще играе, след като в предния мач имаше здравословни проблеми и не успя да се включи", каза Съйкова и призова привържениците на "Марица" за подкрепа в утрешната среща.

„В един такъв мач вълнението е много голямо. Всеки изминал двубой ми помага да съм все по-уверена. Чувствам се готова. Очаквам да сме концентрирани и да играем на максимума от възможностите ни. Ако ние си играем нашата игра, няма какво да ни спре. В такива моменти е най-важно спокойствието, за да можеш да избереш правилното решение в ситуациите. Надявам се феновете да дойдат да ни подкрепят и да станат свидетели на един хубав мач", допълни Маргарита Гунчева.

Двубоят между "Марица" и "Динамо" (Загреб) е утре от 18,30 часа в зала "Колодрума".