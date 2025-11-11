Задуха ли вятърът на промяната откъм Разград

За 15 мача се случиха неща, невиждани от 15 г. в т. нар. елит

15-ият кръг навремето си бе полусезон. Или половин сезон. А този се случват неща, които от 15 години не са се случвали в т. нар. роден елит.

Хегемонът “Лудогорец” яде бой от който го хване. Навремето си позволяваше това от някой новак в първия кръг, но до 15-ия вече бе на няколко обиколки пред останалите.

Умора? Пренасищане? Или просто неможене? Едва ли има еднозначен отговор.

Но наистина “Арда” да те бие в Разград и при третия гол да има очеизвадно нарушение срещу “Лудогорец” и Волен Чинков, да Волен Чинков остави играта да продължи и се стигна до победното попадение на Шиняшики. Мълчи и ВАР, мълчи и целият стадион. Да не говорим за ръководството на шампионите. Все едно нищо не се е случило. А навремето за един обратен тъч в напечен мач следваше декларация.

Може би е знаково, че собственикът на шампионите не се е появил на нито един мач този сезон, дори и на международните. Май последното му идване бе в Лион.

Че в Разград се правят нелогични ходове, всички бяхме свикнали. Да се уволни треньор след златен дубъл, вече сме го виждали. Да се назначи португалски физкултурник - също. Но такава незаинтересуваност не е била.

И човек, като погледне класирането, не може да повярва. ЦСКА, който въобще не стартира първенството, е само на 2 точки от хегемона. Остава един отложен мач, но след като вече никой не се страхува от разградчани, не е ясно дали и “Берое” няма да ги победи. Разлика от лидера “Левски” - 11 точки, като “сините” вече минаха през гадните си гостувания, като например това във Варна на “Черно море”. Разлика от втория - 6 точки, а от третия и четвъртия - 3.

“Лудогорец” на пето място на полусезона си е като научнофантастичен роман. Но е факт. И като се вземе предвид, че половината от т. нар. роден елит е чист пълнеж, такива разлики не се топят лесно. Да не кажем, че е невъзможно.

Все пак представявено на “Лудогорец” дава право на останалите да мечтаят. Защото след 15 кръга преди просто се доиграваше редовния сезон, а след първия кръг на плейофите се връчваше титлата.

Всички в момента са се вторачили в битката за титлата, а забравят, че вероятно ще има война за изпадане. Защото в края на сезона три отбора ще пътуват към Втора лига, ако ли не и четири. Разликата от последното място до спасителното осмо, където в момента е “Славия”, обаче е само 8 точки, което си е две загуби и равен. Или в битката за оцеляване са замесени половината отбори от Първа лига, докато в тази за първото място са “Левски” и максимум още два.

Поне при сегашното развитие за първи път от доста време насам ще бъде интересно в т. нар. плейофи. Ще има за какво да се играе. Може би единствено ще е спокойно във втората четворка, където я има един отбор с мерак за евротурнири, я няма.

Единственото, което обаче е константа в първенството, е неадекватното БФС. Там и при Георги Иванов действат на принципа “ти го плюеш, то си мисли, че вали”.

Един от спонсорите на съюза си позволява да плюе по съдиите през ден, да ги нарича по какви ли не обидни начини. Дали има реакция - не. А навсякъде по света мълчанието е признак на съгласие. Значи в българското съдийство има Нотариус, има хора, които залагат, и прочее. За Станислав Тодоров и за Георги Иванов не е интересно.

Тогава се чудим защо се търсят съдии, поне да завършат курсовете. Защото в областните групи и по трета дивизия е направо чудо да вържеш наряда. Кое нормално момче или момиче ще реши да стана рефер в тези условия? Трябва да си отявлен мазохист.

Социалните мрежи се превърнаха в тотален отдушник на най-ниски страсти, като от “Бояна” се правят, че не съществуват. Защо не опитат да пуснат нещо подобно от личен профил срещу съдиите на мач на националния отбор и след това да видят реакцията на ФИФА? Ще ги отнесе като бръмбар домат и повече няма да помиришат футбола. Но у нас си пишеш, сайтовете те препечатват, все едно си крайната инстанция. И като закъсат за заглавие, се звъни на Венци Стефанов. Той винаги ще измисли нещо.

От “Ботев” (Пд) са пуснати повече декларации, отколкото тимът е вкарал голове от началото на сезона. Защото има точно 17, три са служебни. Да не говорим какво се случи след пловдивското дерби. Там декларациите валяха с темпо по три на денонощие. И все другият виновен. А мачът бе прекратен все пак.

Обещани бяха промени, които останаха само на хартия. Правилото за четирима българи в състава се спазва от някои отбори, но ще трябва да минат години, за да се види някакво движение. А до този момент средната посещаемост в т. нар. роден елит вече ще е под 1000 човека.