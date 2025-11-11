"Далас" уволни човека, махнал от тима Лука Дончич

Генералният мениджър на "Далас Маверикс" Нико Харисън е уволнен, съобщиха американските медии.

Това е станало по време на среща между него и собственика на клуба Патрик Дюмонт.

Харисън се превърна в персона нон грата за феновете на тима, след като през февруари тази година реши да трансферира суперзвездата на тима Лука Дончич в състава на "Лос Анджелис Лейкърс" в замяна на центъра Антъни Дейвис, който в последните години постоянно страда от различни травми. Сделката предизвика огромно недоволство сред привържениците на тима и бе посрещната с огромна изненада в цялата лига.

През лятото "маврите" още по-изненадващо успяха да спечелят лотарията в драфта на НБА и да вземат с първия избор сочения за генерационен талант Купър Флаг, което успокои страстите в тексаския клуб.

Слабият старт на новата кампания обаче даде нова енергия на протестите срещу генералния мениджър, като кулминацията се оказа двубоят с "Милуоки Бъкс" в понеделник, в който "Далас" допусна загуба със 114:116 и се свлече до предпоследното 14-о място в Западната конференция с едва три успеха след 11 изиграни срещи. Тогава феновете в залата бурно освиркваха Харисън и пожелаха уволнението му от Дюмонт, който се вслуша в исканията им.

Очаква се Дюмонт да назначи бившия играч на тима Майкъл Финли и Тим МакМеън, които да поемат временно оперативното ръководство в клуба.