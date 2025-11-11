Красива биатлонистка спира със спорта след сезона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианската биатлонистка Доротея Вирер ще прекрати състезателната си кариера след сезон 2025/26.

„Искам да дам всичко от себе си за последен път. Със сигурност ще бъде много вълнуващо", каза Вирер, цитирана от Chiemgau 24.

35-годишната Вирер е четирикратна световна шампионка. Тя спечели бронзов медал в спринта на олимпийските игри в Пекин и бронз в смесената щафета на олимпийските игри в Сочи и Пьонгчан.

Вирер е двукратна носителка на Големия кристален глобус.

Олимпийските игри в Милано/Кортина ще се проведат през февруари 2026 г.