Призиви за протест на мача с Грузия

Част от входовете на Националния стадион “Васил Левски” са облепени с призиви за национален протест срещу БФС по време на двубоя с Грузия от световните квалификации. За това още преди месец първи писа “24 часа”.

“Време е!” е призивът на плакатите, които са залепени по колоните на стадиона, където във вторник трябва да изиграем последния двубой от световните квалификации, като до момента нямаме спечелена точка, а сме вкарали по-малко голове, отколкото сме си отбелязали автоголове.

Вероятно за да избегне враждебно отношение, селекционерът Александър Димитров, който смени Илиан Илиев на поста, реши да засекрети отбора и да не допуска медии до него поне до задължителната пресконференция в Бурса.

Ако не се явиш на, нея следват санкции от ФИФА, но при сегашното положение в държавния ни тим и това не е изключено. Както се казва, всичко е загубено и просто няма за какво да се борим. В същото време са платени например телевизионни права за мачовете на националите, колкото и да ги губим.

Протест свали от власт дългогодишния президент на БФС Борислав Михайлов, а на конгреса Георги Иванов разгроми в първия тур Димитър Бербатов и оглави централата.

Сега обаче малцина се интересуват точно от националния отбор и едва ли ще се съберат достатъчно хора, за да стане истински протест. Най-вероятното е да са стигне до някакви санкции от страна на ФИФА заради поведението на феновете, ако буйстват на стадиона.