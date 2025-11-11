Карлос Алкарас счупи рекорд за победи срещу играчи от топ 50

Карлос Алкарас има нужда само от още една победа, за да завърши сезона като №1 в световната ранглиста по тенис.

Испанецът не игра по най-добрия начин, но направи необходимото, за да обърне 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 Тейлър Фриц във втория си мач от предварителната група “Джими Конърс” от финалите на АТП в Торино.

Така на 22 години и 195 дни шампионът от “Ролан Гарос” и US Open стана най-младият с 50 победи срещу съперници от топ 50 на света. Неговият сънародник Рафаел Надал го постигна на 22 години и 278 дни, а Пийт Сампрас (САЩ) - на 23 г. и 100 дни.