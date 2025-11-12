Асен Златев срещу Стефан Ботев в щангите на 15 декември

Извънредното общо събрание на федерацията по щанги ще се състои на 15 декември, като срещу настоящия президент Стефан Ботев ще се изправи олимпийският шампион Асен Златев. Подписката за свикването, която бе стартирана от клуба на Карлос Насар “Старт” (Червен бряг), вече е внесена и се чака само свикването на събранието.

Ботев взе властта в щангите преди малко повече от година, след като Антон Коджабашев бе подал документите за фалит.

С помощта на лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски той успя да спре процедурата и се споразумя с кредиторите. Щангите започнаха да изплащат дълговете си, които бяха за близо 1 милион лева, като бяха натрупани по време на управлението на Ариф Маджид и Неделчо Колев.

В същото време на 4 ноември е проведено онлайн заседание на треньорския съвет на федерацията, в което са участвали Живко Николов, Радослав Атанасов, Павел Христов, Борислав Налбантов и Кристияна Колева. На него са разгледани 11 кандидатури за наставници на националните отбори.

И за утвърждаване са подадени всички от треньорския съвет плюс Никола Колев и Лъчезар Кишкилов.

Николов е посочен за старши треньор на жени с помощник Кристияна Колева. Радослав Атанасов е старши при мъжете, а ще му помага Налбантов. Павел Христов поема юношите, Никола Колев - кадетките, а Кишкилов - кадетите. Колев е бивш помощник на Иван Иванов в националния отбор до олимпиадата в Париж, а Кишкилов ръководи школата в Асеновград, която е една от най-силните в страната.

