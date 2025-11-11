Национал на Турция и двама футболисти на Мъри със спрени права за залози

Скандалът със залози в Турция придоби нов обрат, след като бе съобщено, че 1024 играчи от всички дивизии са със спрени права заради залози. 25 от тях са от елитната дивизия, като пострада и националният отбор. Наставникът Виченцо Монтела бе принуден да освободи защитника Еврен Елмалъ от лагера за мача с България, след като той също е в списъка. Освен Елмалъ със спрени права от “Галатасарай” е и Метехан Балтаджъ.

Елмалъ си призна, че е залагал, но това било преди 5 години, когато въобще не си е мислел, че ще играе за турския гранд. Той не влезе в игра миналия месец, когато турците ни отнесоха с 6:1 на стадион “Васил Левски” за първата си победа на българска земя, но дни по-късно изигра цял мач при победата с 4:1 над Грузия.

Двама в списъка са и от “Гьозтепе”, тима, който е воден от бившия наставник на “Левски” и националния отбор Станимир Стоилов. Това са Изет Фуркан Малак и Угур Каан Йлмъз.

Ето и оставалите от елитната дивизия, които са със спрени права:

“Бешикташ”: вратарят Ерсин Достаноглу и бившият национал Неджип Уйсал;

“Алания”: Изет Челик, Енес Кескин, Юсуф Йоздемир и Бедирхан Озюрг;

“Ризе”: Ефе Доган и Фуркан Орак;

“Газиантеп”: Мухамет Таха Гюнеш и Назим Сангаре;

“Анталия”: Карем Каяарсъ;

“Еюп”: Маокремин Арда Тюрез;

“Касъмпаша”: Еге Албайрак и Али Емре Янар;

“Фатик Карагюмрюк”: Фукран Беклевич и Карем Юсуф Сиркеджи;

“Самсун”: Джелил Юксел;

“Трабзон”: Боран Башкан и Салих Малкочоглу;

“Коня”: Адил Демирбаг и Алиасан Ндао;

“Кайзери”: Беркан Аслан и Абдулсамет Бурак.

Отделно турската федерация е спряла правата и на 149 съдии от всички нива в турския футбол.

За две седмици са преустановени първенствата на третото и четвъртото ниво в южната ни съседка по простата причина, че някои отбори са останали почти без футболисти. Отделно няма как да се направят и нарядите за реферите.

В момента турската федерация е в папреднали преговори с ФИФА да се разреши извънреден 15-дневен трансферен период, за да могат да се попълнят съставите на тимовете, защото иначе трябва да бъдат спрени първенствата.

Скандалът стартира през октомври, когато президентът на турската федерация Ибрахим Хаджиосманоглу обяви, че от 571 съдии на всички нива във футбола 371 са регистрирали акаунти при букмейкъри.

След това се появиха твърдения, че част от залозите били при нелегални букмейкъри в България, Северен Кипър и Албания. Заради това в разкриването на схемата е включен и Интерпол.

Преди няколко месеца и в България имаше подобен скандал, но БФС предпочете да засекрети имената на играчите и клубовете, които бяха хванати с акаунти при букмейкъри за разлика от подхода на турската федерация, която показва истинска прозрачност. На секретно заседание всички бяха глобени с по 10 000 лева, а според слуховете някои дори са били покрити, защото били от елитните ни отбори.

Със сигурност преди време са покрити и един куп съдии, които са залагали, като в акаунта на единия, чието име се пази в редакцията на “24 часа”, е открита шестцифрена сума. Нито един от реферите не бе санкциониран, само им е било наредено да закрият акаунтите си.

Нищо обаче не пречи те да залагат през профилите на свои близки, както прави един бивш национален вратар, който използва името на сестрата на любимата си, за да харчи пари.

Преди доста време НАП, БФС и ГДНП обявиха, че ще дадат пресконференция по скандала, но много бързо забравиха, след като я отмениха няколко часа преди началото.

Данни, че България е един от центровете на черното тото в Европа, дойдоха по линия на тениса и френската прокуратура, които поискаха екстрадирането на българи, уличени в нелегални залагания. Сред тях бе и съпругът на Русата Златка Карен Хачатарян. За българската полиция и прокуратура явно няма подобен проблем.

