От “Макларън” заподозряха “Ред Бул” в нарушение на правилни

От “Макларън” заподозряха “Ред Бул” в нарушение на правилника във Формула 1 заради смяната на задвижващата система на автомобила на Макс Верстапен след отпадането в първата фаза на квалификацията в Бразилия.

Четирикратният световен шампион потегли от алеята през боксовете и стигна до третото място.

Шефът на “Макларън” Андреа Стела попита дали разходите по този нов двигател ще бъдат приспаднати от ограничения бюджет на “Ред Бул”, или ще останат извън него, тъй като при задвижващите системи има възможност те да не бъдат част от ограниченията, наложени от тавана на бюджетите.

Ако смяната се прави заради слаба надеждност, сумата за новата система не се приспада от бюджета на отбора, но ако смяната е стратегическа, то тогава разходите по нея се приспадат от ограничената сума за разходи на отбора.

Според Стела това е една от причините в “Макларън” да не планират подобни смени в колите на Ландо Норис и Оскар Пиастри до края на сезона.

