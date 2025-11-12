Везенков сочен за пример как се оцелява в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Закачка между фен на баскетболния “Панатинайкос” и голямата звезда на отбора Кендрик Нън намеси бившия №1 на континента Александър Везенков.

Запалянкото на “зелените” от Атина пусна снимка от мач на вечния враг “Олимпиакос”, за да илюстрира как българският ас скача така, че съперникът му да го фаулира под коша, със следната препоръка към Нън: “Водете си бележки. Ето как се оцелява в Евролигата.”

Американският баскетболист отговаря: “Това е умно, ще го пробвам.”

Везенков и Нън са обичайните заподозрени кой ще бъде определян за най-полезен играч в турнир №1 на Европа.

Тази вечер Александър Везенков и съотборниците му приемат лидера в класирането “Жалгирис” (Лит). Тъй като седмицата е с двоен кръг, в петък “Олимпиакос” (в момента на 4-о място) ще гостува на италианския “Олимпия” в Милано.

