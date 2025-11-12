ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможно е спиране на тока в общините Троян и Лове...

Иван Пешев: Нормално е при повече успехи в една федерация да има повече проблеми

"Винаги когато има успехи, всеки иска да ги присвои като свои. Съвсем нормално е при повече успехи в една федерация да има повече проблеми", това каза министър на младежта и спорта Иван Пешев в предаването "Денят започва" по БНТ. 

Той призова шахматните федерации да седнат на масата и да се обединят. 

"Не ми се иска да вярвам, че ръководителите на федерациите искат да разпределят финансовия ресурс и това е причината за тези скандали", каза министърът. 

Той увери, че средствата за олимпийската подготовка на спортистите е осигурена. 

