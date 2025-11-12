Иван Пешев: Нормално е при повече успехи в една федерация да има повече проблеми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Винаги когато има успехи, всеки иска да ги присвои като свои. Съвсем нормално е при повече успехи в една федерация да има повече проблеми", това каза министър на младежта и спорта Иван Пешев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Той призова шахматните федерации да седнат на масата и да се обединят.

"Не ми се иска да вярвам, че ръководителите на федерациите искат да разпределят финансовия ресурс и това е причината за тези скандали", каза министърът.

Той увери, че средствата за олимпийската подготовка на спортистите е осигурена.