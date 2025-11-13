Мафията превзема световния спорт

Богатите и разглезени футболисти, баскетболисти или бейзболисти уреждат мачове и играят нелегален хазарт за лесни пари

Спортът е грижовна майчица за едни и безчувствена мащеха за други спортисти. Втората група е значително по-голяма. Професионалният им път е ходене по мъките, инвестиране на собствени средства и накрая нула възвръщаемост на вложените усилия.

Само големите звезди в най-популярните спортове крачат по утъпкана пътека, радвайки се на неограничени количества слава и пари. Любопитното е, че именно богопомазаните се полакомиха за още повече от това, което са спечелили до момента. И решиха да си го набавят по втория начин.

Тези дни на различни места по света избухнаха скандали с популярни личности от футбола, баскетбола и тениса на корт, които доброволно са се включили в престъпни схеми, обещаващи бързо забогатяване с минимум усилия. Футболисти, баскетболисти, тенисисти, че дори и бейзболисти се включиха в редиците на световната мафия, за да уреждат мачове, да симулират контузии и дори да играят хазарт с нагласени карти.

Последният от изброените случаи изглежда най-интересен, тъй като в него участват спортни звезди от световна величина, привлечени на тъмната страна от главите на най-влиятелните мафиотски фамилии в Ню Йорк. Става дума за известни баскетболисти, които са сядали на покер маси, за да обират нищо неподозиращите си жертви.

Основната задача на вербуваните звезди от НБА е да използват известността си, за да привличат мъже и жени на игралната маса и след това да ги обират до шушка. За целта са използвани и високи технологии като специални контактни лещи и очила, с които да разпознават предварително маркирани карти, както и маси със скрити джаджи, които също могат да подсказват каква ръка държи съперникът.

Основните заподозрени във връзки с американските престъпни синдикати са треньорът на "Портланд Трейл Блейзърс" Чонси Билъпс и пом.-треньорът на "Кливланд Кавалиърс" Деймън Джоунс. Първият от тях е бивша баскетболна звезда и член на Залата на славата в НБА, а след това се прояви и като нелош треньор. Но явно парите и уважението на околните му се видяха малка награда за постигнатото и Билъпс се захвана да мами на покер. Благодарение на него и на други популярни баскетболисти от близкото минало са реализирани печалби за десетки милиони долари. Или поне така твърди ФБР, което тръгна по следите и на други измами в американския спорт.

Такъв е случаят с 31-годишния ветеран на баскетболния "Маями Хийт" Тери Розиър, който е обвинен, че е участвал в нелегални залози. Розиър дори стигнал дотам да си измисля контузия по време на мач, за да излезе от паркета и така да повлияе на крайния изход. И други негови колеги от НБА са на мушката, но засега доказателствата не са достатъчни, за да бъдат извършени арести.

Доста по-надълбоко в блатото са се накиснали бейзболистите Еманюел Клайз де ла Круз и Луис Леандро Ортис Рибера, които напоследък се срещат по-често с агентите на ФБР, отколкото с жените си. Питчърите на "Кливланд Гардиънс" са обвинени, че са хвърляли топките по предварително уговорен начин към кетчъра, бутайки така мача към предварително уговорен финал. Двамата играчи категорично отричат обвиненията, но разследващите са подслушвали телефоните им, чели са съобщенията им в социалните мрежи и твърдят, че обвиняемите ще бъдат заковани в съда.

Към подсъдимата скамейка са се запътили и десетки футболни съдии в Турция. Съдебната зала явно ще се окаже тясна, тъй като досега са арестувани 17 арбитри и президентът на елитния "Еюпспор". И те по отдавна утвърдена схема са участвали в предварителното уреждане на футболни срещи с цел бързото си финансово обогатяване. Разследващите са се ангажирали сериозно със случая и проверяват старателно какви данъчни декларации са подавани, какви имоти са купувани и какви луксозни подаръци са правени на съпруги и любовници. Най-сигурното в случая е, че тепърва ще бъдат извадени нови заповеди за арести и някои от задържаните наистина ще го отнесат, ако не са били достатъчно предпазливи при контактите си с подземния свят.

И докато турските спец ченгета все още ровят в мръсното бельо на съдии, играчи и клубни президенти, в Италия вече посочват с пръст и гонят навън. Така например нападателят на "Бари" Джузепе Сибили бе изхвърлен от футбола и му наложиха солена глоба, след като доказаха, че е залагал на мачове на собствения си тим. Малко преди него изгоряха и други играчи, сред които беше и бившият национал Сандро Тонали.

В България също е горещо, след като още през септември "24 часа" разкри, че полицаи, данъчни и БФС си помагат взаимно в разследване на манипулирани мачове от родното първенство. И наши играчи по подобие на колегите си от чужбина са залагали на собствените си мачове и след това са правили съответните постъпки, за им се изпълнят залозите. Впоследствие се оказа, че става дума за поне 46 футболисти, треньори и ръководители от Първа и Втора лига. И това са само доказаните случаи. Ако към тях бъдат прибавени и тези, за които няма доказателства, нищо чудно да се окаже, че всеки втори в нашето първенство залага на футболно събитие, в което му предстои да участва.

А какво да кажем за тениса на корт? На фона на традициите и джентълменството, съсредоточени в този спорт, световната мафия и там успя да пусне пипалата си. В края на октомври се разбра, че в цяла Европа са се уреждали мачове доста преди тенисистите да излязат на корта. Арести бяха извършени в България, Франция, Румъния и Испания, като според разследващите престъпните акции са се координирали именно от българска територия. Ето и нещо, с което сме по-напред от останалите ни партньори в ЕС.