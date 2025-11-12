Мачът на звездите в НБА вече ще е САЩ срещу света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националната баскетболна асоциация обяви дългоочакваните планове за промяна в звездния си мач.

Новият формат ще включва три отбора - два с американски играчи и един с международни играчи. Освен преминаването към САЩ срещу света има съществена промяна в начина, по който играчите ще бъдат избирани.

Отборите ще включват по петима титуляри и седем резервни играчи от всяка конференция, без значение от позициите им. Петима титуляри от двете конференции ще бъдат определени в зависимост от гласуване, включващо фенове, баскетболисти и журналисти, докато седемте резервни играчи ще се избират от треньорите в НБА.

Ако се случи така, че да бъдат избрани по-малко от 16 американски или по-малко от 8 международни баскетболисти, комисарят на НБА Адам Силвър ще реши кои състезатели да попълнят всеки от отборите.

Мачът на звездите за 2026 година ще се проведе на 15 февруари в Intuit Dome в Калифорния. Съоръжението беше завършено през 2024 и оттогава е дом на Лос Анджелис Клипърс.