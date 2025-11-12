Илия Груев вдъхнови български момчета, като им разказа за пътя си във футбола

Халфът на националния отбор и футболист на английския "Лийдс" Илия Груев имаше вълнуваща среща с близо 30 момчета от школата на ФК "Национал".

На нея той разказа за своя път от детските отбори до Висшата лига.

В кратко видео Груев представи хубавите моменти, предизвикателствата и вълненията в кариерата си. След това сподели за мотивацията, дисциплината и за това какво го е водило напред към всяка следваща крачка в развитието.

25-годишният полузащитник наблегна върху ключовата роля на начина на мислене и целеустремеността. Момчетата от "Национал" зададоха много въпроси и получиха искрени и вдъхновяващи отговори, във всеки от които могат да открият по нещо ценно за себе си.

Основното послание остана това, че мечтите са възможни. Само трябва да се протегнеш към тях и да се устремиш напред.

"Благодарим много на Илия Груев за примера. Оценяваме високо това, че отдели време и енергия, за да се срещне с млади футболисти от клуба, да им сподели лично за своя опит и да ги вдъхнови да вървят смело напред", написаха от академията.