Високи цени и за паркиране на световното догодина

Притежателите на билети за мачовете от световното първенство догодина в САЩ останаха неприятно изненадани от предложените цени за паркомясто, които са доста високи. На сайта на ФИФА публикуваните стойности достигат до 175 долара. Това идва след като и самите пропуски за мачовете са на баснословни цени спрямо тези в Катар през 2022-а.

Цифрите са шокирали спортните фенове в САЩ, известни със зависимостта си от автомобилите. САЩ е съорганизатор на първенството заедно с Канада и Мексико. Паркинг-билет за "стандартно паркиране" за полуфинала на 14 юли в Далас беше обявена на цена 175 долара във вторник, докато цената за паркинг за мач от груповата фаза струва 75 долара, предава БТА.

Да отидеш с кола на четвъртфиналния мач в Канзас Сити на 11 юли ще струва 125 долара, докато цената за мачовете от груповата фаза е 75 от американската валута.

ФИФА, която да се адаптира към американската действителноcт, използваше динамично преобразуване на цените. Първоначалното те предлагаха цена от 60 долара за паркомясто за мачовете от групите.

Но само няколко от 16-те стадиона за световното първенство в Канада, Мексико и САЩ имаха паркинги и продаваха места онлайн към началото на тази седмица. Мексико Сити, където ще се играе първият мач от турнира, и Ню Йорк/Ню Джърси, където ще се играе финалът, бяха сред градовете, които все още не разполагаха с паркоместа. ФИФА получи над 1,5 милиона заявки за билети от фенове в рамките на 24 часа от стартирането на предварителната продажба през септември за световното първенство.