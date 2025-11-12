Шампионът Иван Иванов победи японец в Анталия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистът ни Иван Иванов (шампион за юноши от "Уимбълдън" и US Open) се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей за мъже в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин победи на старта с 6:2, 6:2 Юта Томида (Япония) за 67 минути игра.

Иванов поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1, а след това затвори мача с убедителното 6:2.

Във втория кръг Иван Иванов ще играе срещу №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна).

Янаки Милев пък загуби в първия кръг на сингъл с 3:6, 3:6 от №6 в схемата Николас Йонел (Румъния) за час и 37 минути на корта.

Вчера Милев обаче се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Феликс Мишкер (Великобритания) спечелиха с 5:7, 6:2, 10-6 срещу Радован Михалик (Словакия) и Юта Томида (Япония).