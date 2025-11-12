Чакат Ердоган на Турция - България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Турция Реджеп Ердоган е очакван на световната квалификация между южната ни комшийка и нашия национален тим.

Според множество информации в медиите държавният глава ще посети стадиона в Бурса, където в събота от 19 ч е двубоят.

България няма шанс за класиране на мондиала догодина, след като до момента е с 4 загуби и 1:16 голова разлика. Турция ще иска да си гарантира втората позиция и бараж, за което ще е достатъчно и реми.

Особено пред погледа на Ердоган обаче момчетата на италианския селекционер Винченцо Монтела със сигурност ще гонят още една убедителна победа.

В София те биха 6:1.

С оглед на посещението на Ердоган и без това винаги здравите мерки за сигурност около мачовете в Турция ще бъдат засилени още повече.