ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Учени прогнозират нови 2D материали за по-изд...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21699080 www.24chasa.bg

Чакат Ердоган на Турция - България

2568
Реджеп Ердоган Снимка: Ройтерс

Президентът на Турция Реджеп Ердоган е очакван на световната квалификация между южната ни комшийка и нашия национален тим.

Според множество информации в медиите държавният глава ще посети стадиона в Бурса, където в събота от 19 ч е двубоят.

България няма шанс за класиране на мондиала догодина, след като до момента е с 4 загуби и 1:16 голова разлика. Турция ще иска да си гарантира втората позиция и бараж, за което ще е достатъчно и реми.

Особено пред погледа на Ердоган обаче момчетата на италианския селекционер Винченцо Монтела със сигурност ще гонят още една убедителна победа.

В София те биха 6:1.

С оглед на посещението на Ердоган и без това винаги здравите мерки за сигурност около мачовете в Турция ще бъдат засилени още повече.

Реджеп Ердоган Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание