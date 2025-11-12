8 левскари в националните отбори до 14 и 15 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осем футболисти от школата на „Левски" получиха повиквателни за националните отбори на България до 15 и до 14 години през месец ноември 2025 г.

Полузащитниците Емилиян Николов и Теодор Михайлов и нападателят Ландон Йескас са повикани в юношеския национален отбор на България до 15 години, който ще участва в турнир за развитие на УЕФА в Кишинев (Молдова) с връстниците им от Молдова (18 ноември), Азербайджан (20 ноември) и Черна гора (23 ноември).

Вратарят Денис Македонски, защитникът Александър Илиев, полузащитникът Иван Иванов и нападателите Кирил Миладинов и Михаил Тодоров получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 14 години за тренировъчен лагер на регионална селекция София от 3-ти до 24-ми ноември в Национална футболна база „Бояна".