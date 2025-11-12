Баскетболистките на България биха с 93 точки Азербайджан в Баку

Националният отбор на България по баскетбол за жени записа разгромна победа над Азербайджан с 93 точки разлика - 141:48 (30:15, 26:12, 48:12, 37:9) като гост в Баку в двубой от първия кръг в група Е на квалификациите за европейското първенство през 2027 г. В групата са още съставите на Украйна и Черна гора, като за българките сега предстои да пътуват до латвийската столица Рига, където на 15 ноември от 18,30 часа ще се изправят срещу украинките. Три дни по-късно, на 18 ноември, от 19,00 часа в „Арена Ботевград" тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

Селекционерът Таня Гатева избра в титулярния състав да започнат Карина Константинова, Гергана Иванова, Борислава Христова, Илияна Георгиева и натурализираната американка Кайла Хилсман.

Нашите момичето доминираха изцяло над непретенциозния съперник.

Най-резултатна за успеха на България беше Илияна Георгиева с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции. Валерия Алексиева се отличи с 19 точки и 8 асистенции, а по 16 точки вкараха Кайла Хилсман и Гергана Иванова. Борислава Христова завърши с 14 точки, 7 борби и 4 асистенции. Осем от националките се отчетоха с 10 и повече точки.

Мачовете от първия етап на квалификациите се играят в периода 9-19 ноември 2025 година и 8-18 март 2026 година. Срещите от втория етап ще се състоят между 8 и 18 ноември 2026-а и между 7 и 17 февруари 2027 година. За тях ще се класират първите два отбора от всяка от седемте квалификационни групи, плюс трите най-добри трети състави.

Евробаскет 2027 ще се проведе в четири държави - Белгия, Литва, Швеция и Финландия. Тези четири тима влизат по право, като са част от квалификационна група Н, но тяхното класиране няма да влияе на останалите отбори, които ще спорят за оставащите 12 квоти.