Лидерката в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА) Арина Сабаленка подобри рекорда по приходи от наградни фондове на американката Серина Уилямс, съобщава Tennis.com, цитиран от БТА.

Този сезон състезателката от Беларус е заработила общо 15 008 519 долара, а Уилямс беше спечелила 12 385 572 долара през 2013-а. Тогава американката беше спечелила 11 титли, включително откритото първенство на Франция, откритото първенство на САЩ и финалите на WТА.

Сабаленка има победи в 63 от общо 75 мача на сингъл през 2025-а, като е взе четири титли. Тя стана шампионка на Откритото първенство на САЩ, което имаш рекорден награден фонд. Благодарение на това беларускинята е заработила 5 милиона долара.

Сабаленка е достигнала и до финалите на откритото първенство на Австралия, откритото първенство на Франция и финалите на WТА, където загуби от Елена Рибакина на финала.

Рускинята, която представлява Казахстан, стана носителка на най-високия награден фонд в историята на спорта в официални турнири - 5q235 милиона долара в Рияд.