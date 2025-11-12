ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Русе задържа 6-има при акция за наркот...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21701364 www.24chasa.bg

Бивш вратар на "Левски" стана треньор във "Вихрен"

1664

Бившият треньор на вратарите на националния отбор на България по футбол и на "Левски" Георги Шейтанов ще подготвя вратарите във втородивизионния "Вихрен", съобщиха от тима от Сандански.

52-годишният специалист се присъединява към щаба на старши треньора Борислав Кьосев като помощник, като ще замени Иван Христов, с когото клубът се раздели.

Георги Шейтанов е добре познато име на футболната общественост в страната - бивш страж с дългогодишен опит в родната „А" група. Той е пазил вратата на столичните "Славия", "Левски" и "Локомотив", както и на други отбори, сред които на гръцките "Янина" и "Левадиакос", а между 2005 и 2008 година носи екипа на "Вихрен" в елита и се превръща в любимец на местната публика.

След края на активната си кариера Шейтанов започва треньорска работа с вратари през 2013 година в "Ботев" (Враца), а между 2021 и 2022 година работи с вратарите в националния отбор на България в щаба на селекционера Ясен Петров. Извън страната натрупва ценен опит в Китай, където е треньор на вратарите в Шъцзячжуан "Евър Брайт", "Пекин Спорт" и "Хенан Цзяние"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)