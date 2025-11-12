Бивш вратар на "Левски" стана треньор във "Вихрен"

Бившият треньор на вратарите на националния отбор на България по футбол и на "Левски" Георги Шейтанов ще подготвя вратарите във втородивизионния "Вихрен", съобщиха от тима от Сандански.

52-годишният специалист се присъединява към щаба на старши треньора Борислав Кьосев като помощник, като ще замени Иван Христов, с когото клубът се раздели.

Георги Шейтанов е добре познато име на футболната общественост в страната - бивш страж с дългогодишен опит в родната „А" група. Той е пазил вратата на столичните "Славия", "Левски" и "Локомотив", както и на други отбори, сред които на гръцките "Янина" и "Левадиакос", а между 2005 и 2008 година носи екипа на "Вихрен" в елита и се превръща в любимец на местната публика.

След края на активната си кариера Шейтанов започва треньорска работа с вратари през 2013 година в "Ботев" (Враца), а между 2021 и 2022 година работи с вратарите в националния отбор на България в щаба на селекционера Ясен Петров. Извън страната натрупва ценен опит в Китай, където е треньор на вратарите в Шъцзячжуан "Евър Брайт", "Пекин Спорт" и "Хенан Цзяние"