ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Русе задържа 6-има при акция за наркот...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21701630 www.24chasa.bg

Мони Николов и "Локомотив" без грешка и в 6-ия си мач в Русия (видео)

1328
Симеон Николов Снимка: "Локомотив"

Българското явление в световния волейбол- разпределителят, Мони Николов и неговият "Локомотив" (Новосибирск), който е воден от бившия национален селекционер на България Пламен Константинов, си осигуриха оставане на върха в руския елит и след 6-ия кръг.

У дома "железничарите" се наложиха над "Белогорие" (Белгород) с 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Така на първата позиция във временното подреждане Мони и съотборниците му имат 18 точки и само един загубен гейм. На второ място е шампионът "Зенит" (Казан) с мач по-малко и 15 точки, но той има 2 загубени гейма.

Николов, който след 12 дни ще навърши 19 години, отново имаше оригинални хрумвания при дистрибуцията, реализира и 4 точки (1 ас).

В събота "Локомотив" е домакин на НОВА (Новокуйбишевск).

Симеон Николов Снимка: "Локомотив"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)