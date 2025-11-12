Мони Николов и "Локомотив" без грешка и в 6-ия си мач в Русия (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското явление в световния волейбол- разпределителят, Мони Николов и неговият "Локомотив" (Новосибирск), който е воден от бившия национален селекционер на България Пламен Константинов, си осигуриха оставане на върха в руския елит и след 6-ия кръг.

У дома "железничарите" се наложиха над "Белогорие" (Белгород) с 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).

Така на първата позиция във временното подреждане Мони и съотборниците му имат 18 точки и само един загубен гейм. На второ място е шампионът "Зенит" (Казан) с мач по-малко и 15 точки, но той има 2 загубени гейма.

Николов, който след 12 дни ще навърши 19 години, отново имаше оригинални хрумвания при дистрибуцията, реализира и 4 точки (1 ас).

В събота "Локомотив" е домакин на НОВА (Новокуйбишевск).