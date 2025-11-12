ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Монтела към турците: Запушете си ушите! Не искам никакви грешки срещу България

Винченцо Монтела Снимка: Ройтерс

Италианският селекционер на Турция Винченцо Монтела взема мерки грандиозния скандал с нелегални залози в южната ни комшийка да не повлияе на представянето в събота срещу България в последната домакинска световна квалификация.

Над 1000 футболисти, а също така съдии и функционери попаднаха в разследването. Сред тях е и националът Ерен Елмалъ, поради което Монтела го махна от лагера.

 „Не искам грешки. Запушете си ушите и се съсредоточете върху терена. Скоро ще играем два ключови мача. Искам цялата си концентрация да е върху тези мачове. Не искам никакви грешки срещу България в събота", казал италианецът на избраниците си.

Мачът е в събота в Бурса от 19 ч.

