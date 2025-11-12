ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21702096 www.24chasa.bg

Рубиалес отказа пак да се извини за скандалната целувка, получил позволение

1664
Дженифер Ермосо Снимка: Ройтерс

Бившият президент на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес, който бе осъден за сексуална агресия, след като целуна принудително националката Дженифер Ермосо, отново отказа да се извини на състезателката.

В интервю за футболното предаване "Ел Чирингито" тоя заяви, че като президент е трябвало да се държи по-студено и по-институционално, предава БТА.

"Не, не искам извинение от Дженифер Ермосо, защото я попитах дали мога да я целуна и тя ми даде позволение", каза той. Рубиалес обяви, че е станал жертва на "публично убийство".

"Когато има присъда, сме длъжни да я уважим, но правовата държава ни дава правото да я обжалваме, ако не сме съгласни", каза той, като разкри, че адвокатът му ще обжалва пред Касационния съд.

Луис Рубиалес е съден и за афера на корупция, свързана с преместването на Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия.

Дженифер Ермосо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)