Рубиалес отказа пак да се извини за скандалната целувка, получил позволение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият президент на Испанската футболна федерация Луис Рубиалес, който бе осъден за сексуална агресия, след като целуна принудително националката Дженифер Ермосо, отново отказа да се извини на състезателката.

В интервю за футболното предаване "Ел Чирингито" тоя заяви, че като президент е трябвало да се държи по-студено и по-институционално, предава БТА.

"Не, не искам извинение от Дженифер Ермосо, защото я попитах дали мога да я целуна и тя ми даде позволение", каза той. Рубиалес обяви, че е станал жертва на "публично убийство".

"Когато има присъда, сме длъжни да я уважим, но правовата държава ни дава правото да я обжалваме, ако не сме съгласни", каза той, като разкри, че адвокатът му ще обжалва пред Касационния съд.

Луис Рубиалес е съден и за афера на корупция, свързана с преместването на Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия.