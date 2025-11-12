Румен Радев няма да гледа националите с Ердоган

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Президентът на България Румен Радев няма да седне до колегата си Реджеп Ердоган по време на гостуването на националния ни отбор по футбол срещу Турция. Двубоят от световните квалификации е в събота от 19 ч в Бурса.

Медиите в южната ни съседка разкриха, че Ердоган ще бъде в ложата, за да наблюдава срещата. Появиха се и твърдения, че и Радев ще бъде до него. От президентската администрация опровергаха това и уточниха, че въобще не се планира подобно посещение на българския държавен глава в югоизточната ни съседка.

Със сигурност играчите на Винченцо Монтела ще искат да блеснат пред президента си Ердоган. Турция се нуждае от само точка, за да си гарантира второто място в групата, с което отборът ще играе бараж за мондиала догодина. Заради важното присъствие на стадиона се очаква пропускателните мерки да са драконовски на съоръжението, което е известно като “Крокодила” заради формата си.

Билетите за двубоя на нашите отдавна са продадени. На трибуните ще има повече от 40 хил. зрители.

В първия мач между България и Турция нашите паднаха 1:6 в София.

