Румен Радев няма да гледа националите с Ердоган

Президентът на България Румен Радев няма да седне до колегата си Реджеп Ердоган по време на гостуването на националния ни отбор по футбол срещу Турция. Двубоят от световните квалификации е в събота от 19 ч в Бурса.

Медиите в южната ни съседка разкриха, че Ердоган ще бъде в ложата, за да наблюдава срещата. Появиха се и твърдения, че и Радев ще бъде до него. От президентската администрация опровергаха това и уточниха, че въобще не се планира подобно посещение на българския държавен глава в югоизточната ни съседка.

Със сигурност играчите на Винченцо Монтела ще искат да блеснат пред президента си Ердоган. Турция се нуждае от само точка, за да си гарантира второто място в групата, с което отборът ще играе бараж за мондиала догодина. Заради важното присъствие на стадиона се очаква пропускателните мерки да са драконовски на съоръжението, което е известно като “Крокодила” заради формата си.

Билетите за двубоя на нашите отдавна са продадени. На трибуните ще има повече от 40 хил. зрители.

В първия мач между България и Турция нашите паднаха 1:6 в София.

