Веласкес на спа със семейството след загубата в дербито от ЦСКА

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес прекара няколко ползотворни дни със семейството си след злополучното за него вечно дерби с ЦСКА. В мач №1 у нас предвожданият от испанския треньор тим падна 0:1 от “червените”, но въпреки това запази аванса си на върха пред преследвачите.

2 дни след дербито, в понеделник, наставникът на “сините” е забелязан в спа комплекс в близост до София заедно със съпругата си и техния син Хайме, издадоха пред “24 часа” източници.

По всяка вероятност испанецът използва, че в първия ден от седмицата “сините” нямат тренировка, и по тази причина решава да заведе любимите си на кратка ваканция. Хем и той да се отпусне и да се отърси от многото напрежение, което му се насъбра напоследък, хем да се наслади на време с най-близките си. Нищо чудно пък Веласкес и семейството му да са заминали в планинското селце още в неделя.

Тримата прекарват почти целия ден в топлия минерален басейн. А Веласкес и за секунда не се отделя от близките си, като не спира да наваксва пропуснатото време с наследника си и съпругата, тъй като има адски много работа на “Герена” и от сутрин до вечер е на стадиона.

Иначе “сините” продължават с тренировките. По време на паузата Веласкес няма да може да разчита на петима до средата на другата седмица. Марин Петков и Кристиан Димитров са с представителния тим на България за мачовете от последните 2 мача от световните квалификации. Асен Митков и Борислав Рупанов пък са повикани в младежкия национален отбор за квалификационната среща за европейско първенство срещу Шотландия.

Централният бранител Никола Серафимов е с националния отбор на Северна Македония. Извън сметките на Веласкес продължава да е и Радослав Кирилов. Крилото, което е един от виновниците за добрата игра на “сините” в атака, получи контузия в навечерието на вечното дерби с ЦСКА. Карл Фабиен също е с травма и не участва в заниманието на “Левски”.

В същото време бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев призна, че Хулио Веласкес е бил предложен за треньор на “червените” през лятото на 2024 година. Тогава “армейците” взеха решение да махнат Томислав Стипич.

Едно от имената, които получихме, едно от съобщенията е с името на Веласкес. Негова визитка и с две-три изречения, че този треньор е свободен. Предложен ми е от агент. Едно съобщение, както и много други треньори. Ние вече бяхме избрали Томаш. Такъв беше моментът”, каза Орманджиев пред Дарик радио.