ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21702523 www.24chasa.bg

Легенда на "Черно море" ще рита в 4-а дивизия на България

1264
Георги Божилов Снимка: chernomorepfc.bg

"Надежда" (Доброславци) сериозен осъществи трансферен удар, който има за цел да подсили атаката на отбора, похвалиха се от клуба. Опитният нападател Георги Божилов вече е част от тима. Той е роден на 12 февруари 1987 година и има над 300 мача в професионалния футбол. В кариерата си нападателят е играл за "Нафтекс", "Черноморец", "Локомотив" (Пловдив), но най-трайна диря оставя в "Черно море", където прекарва 10 сезона от два престоя (2010-2015 и след това 2016-2020). С екипа на моряците Божилов печели купата на България през сезон 2014/2015.

Именно докато е във варненския клуб, той има и 2 мача в националния отбор на България. Дебютът му е през 2011 година в европейска квалификация срещу Англия. По-късно, през 2016 година, отново получава повиквателна от Ивайло Петев.

Вече на 38 години, Георги Божилов носи екипите на "Марек" (Дупница), "Чавдар" (Етрополе) и "Костинброд". Сега ще подсили миналогодишния шампион на Столичната четвърта дивизия. Доброславчани обаче не успяха да се върнат в Трета лига, след като загубиха квалификациите от "Металург" (Перник). Сега те ще направят нов опит, но имат сериозна конкуренция от съставите на "Казичене", "Нови Искър" и "Национал" (София).

Георги Божилов Снимка: chernomorepfc.bg
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)