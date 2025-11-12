Легенда на "Черно море" ще рита в 4-а дивизия на България

"Надежда" (Доброславци) сериозен осъществи трансферен удар, който има за цел да подсили атаката на отбора, похвалиха се от клуба. Опитният нападател Георги Божилов вече е част от тима. Той е роден на 12 февруари 1987 година и има над 300 мача в професионалния футбол. В кариерата си нападателят е играл за "Нафтекс", "Черноморец", "Локомотив" (Пловдив), но най-трайна диря оставя в "Черно море", където прекарва 10 сезона от два престоя (2010-2015 и след това 2016-2020). С екипа на моряците Божилов печели купата на България през сезон 2014/2015.

Именно докато е във варненския клуб, той има и 2 мача в националния отбор на България. Дебютът му е през 2011 година в европейска квалификация срещу Англия. По-късно, през 2016 година, отново получава повиквателна от Ивайло Петев.

Вече на 38 години, Георги Божилов носи екипите на "Марек" (Дупница), "Чавдар" (Етрополе) и "Костинброд". Сега ще подсили миналогодишния шампион на Столичната четвърта дивизия. Доброславчани обаче не успяха да се върнат в Трета лига, след като загубиха квалификациите от "Металург" (Перник). Сега те ще направят нов опит, но имат сериозна конкуренция от съставите на "Казичене", "Нови Искър" и "Национал" (София).