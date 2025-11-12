Звезда на "Атлетико" (Мадрид) изпревари Меси

Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Хулиан Алварес вкара гол в последния мач с "Юнион Сен Жилоаз", благодарение на който той изправели знаменития си сънародник Лионел Меси. Аржентинецът вече има 17 гола в първите си 30 мача в Шампионската лига, докато Меси бе вкарал 16 за същия брой срещи, а Серхио Агуаро - 14.

24-годишният Хулиан Алварес е спечелил почти всичко с националния тим на Аржентина и с "Ривър Плейт", а с "Манчестър Сити" му липсва само Купата на лигата. Аржентинецът все още няма трофея с тима от испанската столица.