Почина треньорът, открил великия Наим Сюлейманоглу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 71 години е починал Хълми Пекюнлю, треньорът по вдигане на тежести, който открива таланта на великия Наим Сюлейманоглу. Роденият в Момчилград наставник забелязва малкия Наим и го привлича за щангите от тениса на маса, който е първият му спорт.

Хълми е и човекът, който препоръчва възпитаника си на Енвер Топчиоглу, тогава главен треньор на "Арда" (Кърджали).

Хълми със снимка от младините на Наим. Снимка: Фейсбук страница на община Момчилград

През 1991 година Пекюнлю се изселва в Турция и се установява в Кютахия. Там продължава да работи като треньор по вдигане на тежести.

Известният треньор е починал в болницата в града, където е бил приет преди 2 месеца с рак на стомаха.

Погребението на наставника на Наим е било в джамията "Хайме Ана". На него са присъствали близките му, кметът на Кютахия Еюп Кахвечъ, директорът за младежта и спорта на провинцията Бюлент Кючук, негови състезатели и много жители на града.