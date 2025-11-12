България до 19 г. направи 1:1 с домакина Унгария в първата евроквалификация

Юношеският национален отбор на България (до 19 години) завърши наравно 1:1 с Унгария в първия си мач от група 2 на Европейските квалификации в своята възраст. Срещата се игра в Дьор (Унгария), където ще се проведе и целия турнир.

Марто Бойчев откри преди почивката, когато България имаше тотална доминация. В началото на втората част Барна Пол изравни след изпълнение на свободен удар и по този начин оформи крайният резултат.

В другата среща по-рано днес Франция победи Фарьорските острови с 4:0, като французите са следващия съперник на България на 15-и този месец от 14:00 часа. Унгария тогава играе с Фарьорските острови, а третите мачове са на 18-и ноември от 18:30 часа по едно и също време. България ще срещне момчетата от северния атлантически архипелаг, а Франция ще играе с Унгария.

Напред към втория елитен квалификационен кръг продължават първите два отбора в групата, а третият също може да отиде там, ако се превърне в най-добър от всичките 13 трети състава.