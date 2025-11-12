"Марица" за 9-а година поред ще играе в Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За девети пореден сезон доминаторът в българския женски волейбол "Марица" (Пловдив) ще играе в групите на Шампионската лига.

"Жълто-сините" спечелиха и реванша срещу хърватския "Динамо" (Загреб) в решаващия кръг с нов успех с 3:0 - (25:13, 25:10, 25:20), в зала "Колодрума".

Най-резултатна за победата на маричанки беше Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса. С 9 точки се отчете Борислава Съйкова, а по 8 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.

Така тимът на треньора Ахметджан Ершимшек попада в група Е на турнира, където са още полският "Жешув", шампионът на Германия "Шверин" и френският "Пари Сен Клу".

Мачовете в групите започват в края на месец ноември и ще продължат до февруари, като всеки ще играе срещу всеки като домакин и гост.