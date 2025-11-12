"Левски" отстрани "Осиек", среща легенда по пътя към Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ни първенец при мъжете "Левски" стигна до последния квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига.

В зала „Левски София" възпитаниците на наставника Николай Желязков биха „Мурса" (Осиек) 3:0 (25:18, 25:21, 26:24). В първата среща те бяха спечелили с 3:2 в Хърватия.

Така в последния кръг от квалификациите „Левски" ще срещне „Лас Палмас", който отстрани гръцкия „Олимпиакос" след 3:0 у дома и 3:1 в Гърция миналата седмица. В испанския тим играе легендата Османи Хуанторена. Кубинецът с италиански паспорт е на 40 г. В състава е и бившият национален разпределител Добромир Димитров.

Най-резултатен тази вечер за "Левски" отново бе Юлиан Вайзиг. Швейцарският диагонал допринесе за победата с 18 точки (1 ас, 3 блока) и резонно бе определен за MVP, както бе и след двубоя на хърватска земя миналата седмица.