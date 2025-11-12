ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нефтохимик" потегли с победа в Европа

"Олимпиакос" вече дели второто място в Евролигата, Александър Везенков стабилен

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

"Олимпиакос" постигна 7-ата си победа за сезона в Евролигата по баскетбол и вече дели второто място в класирането след 10-ия кръг. 

Гръцкият отбор сравнително лесно спечели 95:78 срещу "Жалгирис", с който има еднакъв баланс. С такъв е и "Цървена звезда", начело е израелският "Апоел" (8:2), който играе домакинските си мачове в България. 

Александър Везенков прекара най-много време на игрището (почти 29 мин) за "Олимпиакос" и завърши с 14 точки и 8 борби. 

В петък тимът от Пирея е гост на "Олимпия" в Милано. 

Александър Везенков Снимка: facebook.com/olympiacosbc

