"Олимпиакос" вече дели второто място в Евролигата, Александър Везенков стабилен

"Олимпиакос" постигна 7-ата си победа за сезона в Евролигата по баскетбол и вече дели второто място в класирането след 10-ия кръг.
Гръцкият отбор сравнително лесно спечели 95:78 срещу "Жалгирис", с който има еднакъв баланс. С такъв е и "Цървена звезда", начело е израелският "Апоел" (8:2), който играе домакинските си мачове в България.
Александър Везенков прекара най-много време на игрището (почти 29 мин) за "Олимпиакос" и завърши с 14 точки и 8 борби.
В петък тимът от Пирея е гост на "Олимпия" в Милано.