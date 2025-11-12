ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нефтохимик" потегли с победа в Европа

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21704650 www.24chasa.bg

Яник Синер отново удари Александър Зверев и е на полуфинал в Торино

1328
Яник Синер вече има 28 поредни победи в зала. Снимка: Ройтерс

Яник Синер продължава по план в Торино.

Шампионът се класира за полуфиналите в заключителния турнир за сезона в АТП след 6:4, 6:3 срещу Александър Зверев. За представителя на домакините от Италия това е трета победа в рамките на 17 дни срещу по-малкия от братята Звереви. 

Бившият скиор от Южен Тирол е в серия от 28 поредни спечелени мача в зала и има 14 взети сета без прекъсване във финалите на професионалната верига. 

В същата предварителна група в Торино Феликс Оже-Алиасим (Кан) обърна 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 Бен Шелтън (САЩ) и има шанс за полуфинал, ако победи Зверев. 

Яник Синер вече има 28 поредни победи в зала. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)