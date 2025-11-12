Яник Синер отново удари Александър Зверев и е на полуфинал в Торино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яник Синер продължава по план в Торино.

Шампионът се класира за полуфиналите в заключителния турнир за сезона в АТП след 6:4, 6:3 срещу Александър Зверев. За представителя на домакините от Италия това е трета победа в рамките на 17 дни срещу по-малкия от братята Звереви.

Бившият скиор от Южен Тирол е в серия от 28 поредни спечелени мача в зала и има 14 взети сета без прекъсване във финалите на професионалната верига.

В същата предварителна група в Торино Феликс Оже-Алиасим (Кан) обърна 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 Бен Шелтън (САЩ) и има шанс за полуфинал, ако победи Зверев.