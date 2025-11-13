"Нефтохимик" потегли с победа в Европа

Волейболистите на "Нефтохимик" стартира с победа участието си в европейските клубни турнири.
Тимът от Бургас победи като гост швейцарския "Шеноа" с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) за 77 минути в първия двубой от 1/32-финалите на турнира "Чалъндж къп".
Реваншът е 19 ноември от 19 часа у нас.
Българският тим спечели оспорвания първи гейм след две поредни разигравания в края, а в следващите две части водеше в резултата и без проблеми затвори мача.
Рикардо Жуниор беше най-резултатен за "Нефтохимик" с 14 точки, Стефан Чавдаров добави 11, Калоян Балабанов се отличи с 10 точки.