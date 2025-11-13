За 3-и път "Уембли" ще приеме финал на европейско

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимка: Ройтерс

Финалът на европейското първенство през 2028-а ще се проведе в Лондон на стадион „Уембли", съобщиха от Футболната асоциация на страната.

Мачът за трофея ще се играе на 9 юли. Европейското първенство през 2028-а ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

„Уембли" ще бъде домакин и на двата полуфинални мача. Откриващият двубой, насрочен за 9 юни, ще се състои на стадиона в Кардиф.

В турнира ще участват 24 отбора, 20 от които ще бъдат определени чрез квалификации: 12-е победители в групите и осемте най-добри подгласници. Останалите две места ще бъдат разиграни между останалите подгласници и най-добрите отбори от Лигата на нациите, които не се класират директно.

УЕФА е запазил две места за домакините на турнира в груповата фаза. Те ще бъдат присъдени на отборите, завършили най-напред в квалификациите.

"Уембли" ще е домакин за трети път на финал на европейско след 1996-а и 2021-а.

Първия спечелиха германците след златен гол срещу Чехия, а втория италианците с дузпи срещу Англия.

Снимка: Ройтерс

