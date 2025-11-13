ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия само с 1:1 срещу Перу в Санкт Петербург

Снимка: rfs.ru

Руският национален отбор завърши наравно 1:1 с Перу в приятелски мач, игран в Санкт Петербург.

Александър Головин беше точен за домакините в 18-ата минута, а в 82-ата Алекс Валера се разписа за гостите.

Този мач беше 22-и за Русия, след като ФИФА я изключи от всякакви турнири под нейна егида заради военната инвазия в Украйна. В тези срещи "сборная" 15 пъти би 7 пъти завърши наравно.

Русия, начело на която е Валери Карпин, ще изиграе още един приятелски двубой през ноември срещу Чили в Сочи на 15-и.

Снимка: rfs.ru

