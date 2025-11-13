Симона Пейчева пак е специален гост на Алина Кабаева за "Небесна грация" в Пекин

Българската световна шампионка в компанията на олимпийски шампионки през годините

Световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева отново получи лична покана от Алина Кабаева и е специален гост на петия международен турнир "Небесна грация", организиран от академията на олимпийската шампионка.

Изданието през 2025 г. е в Пекин (Китай) с участието на гимнастички от 30 страни. Пейчева беше сред официалните гости на церемонията по откриването в повече от елитна компания, тъй като Кабаева е поканила и олимпийските шампионки през годините, а на събитието са първата олимпийска шампионка в художествената гимнастика Лори Фънг (Лос Анджелис 1984), Александра Тимошенко (Барселона 1992), Юлия Барсукова (Сидни 2000), Евгения Канаева (Пекин 2008 и Лондон 2012), Линой Ашрам (Токио 2020), както и самата Кабаева, триумфирала в Атина през 2004 г.

Симона Пейчева отново ще участва и в церемониите по награждаването на призьорсите, както беше и преди година за "Небесна грация" в Доха, Катар.

"Алина Кабаева винаги е била мой кумир и приятелка. Щастие е, че останахме близки през всичките тези години. За мен е огромна чест и признание да бъда сред нейните близки приятели и официални гости на турнира", сподели от Пекин Симона Пейчева.

Двете с Кабаева имат силна връзка от годините по състезания, когато празнуват заедно рождените си дни - Алина е родена на 12 май, Симона - на 14-и, а по това време винаги са на състезанието в Корбей Есон (Франция). Зад приятелството стои и незабравим жест от българската грация.

На световното първенство в Мадрид през 2001 г. Симона печели три златни медала - на обръч, топка и бухалки, и един сребърен - на въже, както и сребърен медал в многобоя. Заради проблеми с допинг пробите отнемат медалите на Кабаева и Ирина Чачина. А приятелката им Пейчева им подарява по един от своите. "Просто така го почувствах. Бяха различни времена, тогава бяхме много сплотени", споделя Симона.

Освен олимпийска шампионка от Атина 2004 и бронзова медалистка от Сидни 2000 Кабаева е двукратна абсолютна световна шампионка и петкратна абсолютна европейска шампионка.

"Алина е в страхотна форма и днес. Има изключително достойно поведение към всеки един гост и участник. Показва нагледно какво значат думите уважение и отношение. Тя е много повече от шампионка на килима и продължава да бъде такава", каза още от Пекин Симона Пейчева.