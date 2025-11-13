ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21705951 www.24chasa.bg

Президентът на МОК: Националните игри имат голямо значение и стимулира развитието на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао

КМГ

1116
Снимка: Китайска медийна група

На 9 ноември в Гуандун президентът на МОК Кърсти Ковънтри участва в откриването на 15-тите Национални игри на Китай, съобщи КМГ.

Вчера в Пекин тя даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група, в което подчерта голямото значение на Националните игри. „Надявам се спортът да играе положителна роля за развитието на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао."

Ковънтри посочи, че по време на посещението си в Китай е участвала в редица срещи, включително и с китайския председател Си Дзинпин, който очерта перспективите за развитието на района на Големия залив. Тя изрази възхищението си от отличните спортни съоръжения в Китай, които се използват не само от професионалните спортисти, но и от местните жители, като подчерта, че тази концепция за развитие е изпълнена с енергия и жизненост.

Председателката на МОК също така изрази възхищение от голямото количество инвестиции в спорта, като според нея „само физически здрави граждани могат да създадат жизнено общество".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание