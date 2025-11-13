Президентът на МОК: Националните игри имат голямо значение и стимулира развитието на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао

На 9 ноември в Гуандун президентът на МОК Кърсти Ковънтри участва в откриването на 15-тите Национални игри на Китай, съобщи КМГ.

Вчера в Пекин тя даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група, в което подчерта голямото значение на Националните игри. „Надявам се спортът да играе положителна роля за развитието на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао."

Ковънтри посочи, че по време на посещението си в Китай е участвала в редица срещи, включително и с китайския председател Си Дзинпин, който очерта перспективите за развитието на района на Големия залив. Тя изрази възхищението си от отличните спортни съоръжения в Китай, които се използват не само от професионалните спортисти, но и от местните жители, като подчерта, че тази концепция за развитие е изпълнена с енергия и жизненост.

Председателката на МОК също така изрази възхищение от голямото количество инвестиции в спорта, като според нея „само физически здрави граждани могат да създадат жизнено общество".