Бургаски каратеки с 20 медала в конкуренция с 200 състезатели

За първи път след разрешение от Япония в държавното първенство участваха и чужденци

С 5 златни,10 сребърни и 5 бронзови медала се завърнаха от държавното първенство каратеките от бургаския клуб "Киокушин спирит" на световния шампион шихан Гергана Апостолова.

21-то държавно първенство по комите и държавното по ката се проведоха в Кранево по инициатива на БКА – ИКО България, чийто председател е световният шампион шихан Емил Костов.

За първи път, след разрешение от Централата в Япония – Хонбу, първенството бе отворено за участието и на други ИКО членове. Това даде възможност освен каратеки от Българската карате асоциация, близо 60 състезатели от ИКО Молдова и ИКО Турция да се включат в надпреварата. В състезанието взеха участие общо 240 каратеки.

Със златни медали в различни възрасти по дисциплините ката и кумите в Бургас се завърнаха Али Хюсеин, Александър Иванов, Гергана Имперова, Валентин Желев и Тервел Василев.

4-годишният Давид Кушниренко взе специалната награда "Най-малък състезател", Александър Иванов грабна приза "Воля за победа" при юношите, а при мъжете бе присъдена на Стратимир Стратиев - един от най-добрите състезатели на бургаския клуб.

"Първенствата в двете дисциплини бяха част от подготовката на Националния отбор, в който влизат и каратеки от „Киокушин Спирит", за предстоящото 22-ро Европейско първенство по Киокушин карате за мъже и жени на без-категории и Европейско за юноши и девойки на категории, които ще се проведат на 5 и 6-ти декември в Букурещ, коментира шихан Гергана Апостолова-Костова.