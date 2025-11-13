ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превземането на Мали от джихадистите е твърде нере...

Шотландец свири Турция - България

Шотландска съдийска бригада ще ръководи световната квалификация по футбол от група Е между националните отбори на Турция и България, която ще се играе от 19 часа на стадиона в Бурса, известен като "Спортен комплекс Ататюрк".

34-годишният Ник Уолш ще бъде главен арбитър, а негови помощници ще бъдат Франсис Конър и Даниел Макфърлейн. Четвърти съдия е Доналд Робъртсън, а шотландци са и двамата отговорници за системата за видеоповторения (ВАР). Главен ВАР-съдия е Андрю Далас, а като асистент-ВАР-съдия ще помага Стивън Маклийн.

Българската връзка с него е от 2021-а година, когато ръководи срещата "Локомотив" (Пловдив) – ФК "Копенхаген" (1:1), а на 9-и декември отново идва в България и е главен арбитър на срещата ЦСКА (София) – "Рома" (2:3).

