Роналдо: Даже се надявам да ме освиркват в Дъблин

1500
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо очаква да бъде освиркван в световната квалификация срещу Ирландия и се надява вниманието върху него да намали напрежението над португалските му съотборници, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

В първия мач на иберийците срещу островитяните в Лисабон на 11 октомври петкратният носител на „Златната топка" изрази бурно радостта си след победния гол на Рубен Невеш в добавеното време за 1:0 точно пред лицето на защитника Джейк О'Брайън, което породи недоволство от страна на феновете на съперника. Четвърт час преди попадението Роналдо беше пропуснал дузпа.

Капитанът на националния отбор на Ирландия Нейтън Колинс коментира на пресконференцията преди предстоящия двубой, че не е разбрал „преувеличената" радост на Роналдо. Според Колинс португалецът е бил разочарован от това, че дузпата му е била спасена по-рано в мача и затова е реагирал по такъв начин.

„Целият стадион ще ме освирка, но аз съм свикнал с това. Дори се надявам да го направят. Може би това ще намали напрежението върху другите играчи", заяви Роналдо преди срещата с Ирландия.

„Разбира се, че ще бъде труден мач. Надявам се да не ме освиркват прекалено. Обещавам да се постарая да бъда послушен", пошегува се португалецът.

Роналдо и съотборниците му ще изиграят предпоследния си двубой от пресявките за Мондиал 2026 тази вечер в Дъблин, а победа ще им донесе сигурно класиране. Ирландия е на трето място с 4 точки в група F, на 6 точки зад лидера Португалия и на 2 зад втория Унгария. Армения заема последното място в групата с 3 точки.

