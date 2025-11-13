ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия без капитана си в Люксембург

Йосуа Кимих Снимка: Ройтерс

Капитанът на Германия Йосуа Кимих е аут за утрешната среща от световните квалификации срещу Люксембург, съобщиха от Бундестима.

"Нашият капитан е получил лека контузия в десния глезен по време на вчерашната тренировка. Той ще пътува с отбора до Люксембург, но няма да вземе участие в мача", гласи анонсът.

Кимих, който има 105 мача и 10 гола с фланелката на националния отбор, носи капитанската лента от 2024 г., наследявайки я от вратаря Мануел Нойер.

Германия гостува на Люксембург в петък за предпоследния си мач от световните квалификации.

Бундестимът е начело в група A с 9 точки, а домакините са на последното място без актив след 4 изиграни двубоя.

