ВК "Хебър" стартира инициатива за спасение на отбора „Заедно за Хебър“

Волейболен клуб Хебър започва кампания - „Заедно за Хебър", чиято цел е да осигури финансовата стабилност на отбора и да му позволи да завърши спортния сезон 2025/2026. След тежките месеци на несигурност и липса на финансиране, клубът търси подкрепата на своите фенове и всички приятели на волейбола.

ВК Хебър вече пусна членските си карти, които може да закупите в сайта www.kupibileti.bg, чрез които привържениците могат да помогнат пряко за спасението на отбора. Средствата от продажбата им ще бъдат използвани за покриване на основните разходи по участие в първенството, пътуванията, съдийските такси и други.

„Това не е просто продажба на карти, това е начин всички заедно да запазим Хебър жив. Клубът е част от идентичността на Пазарджик и заслужава бъдеще," сподели президентът на клуба Александър Иванов, който заедно с треньорa Тодор Алексиев осигури финансирането за старта на сезона.

Отборът в момента е изграден изцяло от юноши старша възраст, а благодарение на усилията на ръководството и треньорския щаб се проведоха и първите два официални мача. „Тези момчета играят със сърце. Те са бъдещето на пазарджишкия волейбол. Нашата цел е да им дадем шанс да се развиват и да растат в професионална среда," коментира треньорът Тодор Алексиев.

Членските карти са на цени от 60 лв., 200 лв. и 500 лв., които дават различни превилегии през сезона. Всеки фен може да избере и конкретното си място в залата за целия сезон от https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/1459.

Закупуването на карта не само гарантира постоянен достъп до домакинските мачове на Хебър, но и осигурява пряка подкрепа за клуба в момент, когато всяка помощ е от значение.

Хебър се завръща пред своята публика на 22 ноември отборът ще изиграе първия си домакински мач в своя дом спортна зала „Васил Левски".