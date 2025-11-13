Шампионът ни Иван Иванов на 1/4-финал в Анталия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Талантът ни в тениса Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей за мъже в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шамипионът при юношите от Уимблъдън и US Open спечели без игра във втория кръг срещу №2 в схемата Олексий Крутих (Украйна). 17-годишният българин победи на старта Юта Томида (Япония) с 6:2, 6:2.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу №5 в схемата и №454 в световната ранглиста Феликс Гил (Великобритания).

По-късно Янаки Милев пък ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Милев и Феликс Мишкер (Великобритания) ще играят за място на полуфиналите срещу четвъртите поставени в схемата румънци Адриан Андреску и Георге Скинтейе.