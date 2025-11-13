Още един национал аут заради контузия

Футболистът на "Лудогорец" Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор на България поради контузия, обявиха от БФС.
Фланговият нападател не бе в първоначалния списък, а замени крилото на "Левски" Радослав Кирилов, който също е с травма.
Така Иванов, който е твърда резерва в "Лудогорец", няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).
Заради контузия е аут и защитникът на втородивизионния "Специя" Петко Христов, а Антон Недялков ("Лудогорец") отказа лагера заради преумора.