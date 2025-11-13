Още един национал аут заради контузия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболистът на "Лудогорец" Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор на България поради контузия, обявиха от БФС.

Фланговият нападател не бе в първоначалния списък, а замени крилото на "Левски" Радослав Кирилов, който също е с травма.

Така Иванов, който е твърда резерва в "Лудогорец", няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).

Заради контузия е аут и защитникът на втородивизионния "Специя" Петко Христов, а Антон Недялков ("Лудогорец") отказа лагера заради преумора.