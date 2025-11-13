Националите на България пред невиждан от 91 години резил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България е изправен пред невиждан от 91 години резил. Само един път в историята сме завършвали световни квалификации само със загуби в групата и това е при първото ни участие за шампионата през 1934 г. И за да се спасим от четири поредни, отказваме участие в последния двубой. Днес преди мачовете с Турция и Грузия вероятността да се повтори резила е огромна.

Тогава сме разпределени в група с Австрия и Унгария, като няма жребий, а всичко е на географски принцип. Или

поне тогава

са ни смятали

за част от

Централна

Европа

И само в нашата група трябва да се играе на разменено гостуване между трите отбора. В другите с три тима са с по един мач.

За началото на квалификациите на 25 март 1934 г. националният отбор е поверен на унгареца Карой Фогой. По това време той работи в АС-23, а е и едно от големите имена в Европа. С брат си Йозеф прави двойка в центъра на защитата на “Уйпещ” и националния отбор, наречена от феновете Дигата Фогой.

Най-добър футболист на Унгария за 1920 г. Шампион на родината си, както и три пъти завършва втори. Носител на купата “Митропа”, която за мнозина е предшественикът на КЕШ и Шампионската лига.

С националния тим е на олимпиадата в Париж, като записва 51 мача, огромно количество за онова време, а в 17 от тях е и капитан.

Първият ни двубой е точно с унгарците на стадиона на АС-23, днес “Българска армия”.

И в 24-ата минута 10 хиляди са на крака. Резултатът е открит от аса на “Славия” Димитър Байкушев-Мими. Но секунди по-късно Георги Сароши от “Ференцварош” изравнява. На полувремето на мястото на вратаря ни Тодор Дермонски от АС-23 се появява 18-годишният Никола Савов от ФК-13. И унгарците ни обръщат до 4:1 след голове на Габор П. Сабо от дузпа, Геза Толди и Имре Маркош.

На 1 април играем контрола с Югославия и печелим с 3:2 след попадение на Любен Ангелов-Старото и две на Мими Байкушев. Но на 25 април

Фогой няма

как да води

националите

за втория мач от световните квалификации тимът е поет от човека оркестър в родния футбол Павел Грозданов, който е нещо като президент на БФС по това време.

И във Виена катастрофираме с 1:6 от Австрия.

Йозеф Хорват от ФК “Виена” бележи хеттрик в мрежата на Ради Мазников от “Левски”, а по един гол добавят Карел Зичек от “Вакер” (Виена), Рудолф Фертъл от “Аустрия” (Виена) и съотборникът му Матиас Синделар. За нашите точен при 0:5 е Михаил Лозанов-Танка от “Левски”.

В 71-ата минута съдията Франтишек Цейнар от Чехословакия праща в съблекалнята Борислав Габровски от “Левски”, който контузва Валтер Науш.

4 дни по-късно гостуваме на Унгария и губим категорично с 1:4, като по два гола ни вкарват Габор П. Сабо и Йозеф Солти. За нашите за 1:3 вкарва Владимир Тодоров от АС-23.

Той се появява на терена в 28-ата минута на мястото на капитана ни Асен Панчев, който напуска контузен.

Така набързо натрупваме три загуби в световните квалификации и ръководството на

БНСФ решава

да откаже

последния

двубой с

Австрия

в София

Така двата други отбора продължават на световното, а ние приключваме реално със служебна загуба, но тя не е отразена в архивите.

На световното двата отбора са с различна съдба. На 1/8-финалите австрийците отстраняват Франция с 3:2 след продължения, като в редовното време резултатът е само 1:1.

Жан Никола открива резултата, а Матиас Синделар изравнява. В 93-ата минута Антон Щал прави пълен обрат за австрийците, а Йозеф Бичан прави 3:1. Жорж Вериест само намалява от дузпа в 116-ата мин.

Унгарците са по-категорични, като прегазват с 4:2 Египет.

След като не успяват да играят в квалификационната група, двата тима се

изправят един

срещу друг

на 1/4-финал

Йозеф Хорват открива за австрийците, а Карл Зичек прави 2:0 в 61-ата минута. Гьорги Сароси само намалява от дузпа.

Късметът на австрийците обаче приключва, след като в 1/2-финала се изправят срещу домакина Италия. И с помощта на съдия и публика италианците бият с 1:0, като победния гол вкарва натурализираният аржентинец Енрике Гиджа. И след това падат и от Германия с 2:3 в мача за третото място.